Сотрудники ФСБ поймали «крышевавшего» бандитов прокурора

В Самарской области за взятку задержан районный прокурор Безенчукского района Андрей Павлов. Его подозревают в покрывательстве участников преступной группы, орудовавшей в регионе 15 лет. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Пятый канал.

«По имеющейся информации, сотрудники ФСБ задержали Павлова при получении ежемесячной взятки в 750 тысяч рублей от лидера одной из местных ОПГ. Группировка специализировалась на крупных вымогательствах, убийствах, содержании незаконных стоянок и рынков на территории Самарской области», — говорится в сообщении.

28 июля стало известно, что заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина задержали при получении от предпринимателя крупной взятки. По данным источника, знакомого с ситуацией, ее размер составил 500 тысяч рублей.