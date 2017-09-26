Силовые структуры
 

Сотрудники ФСБ восемь часов осматривали взятку Улюкаева

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев

Сотрудники ФСБ на протяжении восьми часов осматривали деньги, изъятые у бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева при задержании. Об этом сообщает Business FM.

Во вторник, 26 сентября, гособвинение в Замоскворецком суде Москвы зачитало составленный 14 ноября 2016 года протокол осмотра двух миллионов долларов. Речь идет о взятке, в получении которой подозревается Улюкаев. «Осмотр начался в 10:00 и завершился в 18:00 того же дня», — сообщил гособвинитель Павел Филипчук.

По его словам, деньги были вынуты из картонной коробки, опечатанной службой экономической безопасности ФСБ (она проводила оперативный эксперимент, в рамках которого глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву). Валюта лежала в кожаной коричневой сумке-саквояже с замком, к которой прилагался ключ с брелоком. 180 пачек купюр достоинством 100 долларов были упакованы в полиэтиленовый пакет, еще 20 пачек не были упакованы — их, как и сумку, обработали специальным проявляющимся веществом «Тушь-7». Опись купюр заняла 60 страниц.

Кроме того, по словам прокурора, в служебном автомобиле BMW, на котором Улюкаев с водителем приехали в офис «Роснефти», в частности, был найден «подарочный набор продуктов питания».

5 сентября прокурор в суде зачитал расшифровку разговора Улюкаева и Сечина в день задержания. Из нее в том числе следовало, что глава «Роснефти» передал своему собеседнику «корзинку с колбасой». По словам Улюкаева, на руках которого нашли интенсивно люминесцирующие следы, он думал, что в сумке вино, и коснулся ее, когда ставил в багажник корзину.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, тогдашний глава МЭР требовал от «Роснефти» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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