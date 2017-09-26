Сотрудники ФСБ восемь часов осматривали взятку Улюкаева

Сотрудники ФСБ на протяжении восьми часов осматривали деньги, изъятые у бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева при задержании. Об этом сообщает Business FM.

Во вторник, 26 сентября, гособвинение в Замоскворецком суде Москвы зачитало составленный 14 ноября 2016 года протокол осмотра двух миллионов долларов. Речь идет о взятке, в получении которой подозревается Улюкаев. «Осмотр начался в 10:00 и завершился в 18:00 того же дня», — сообщил гособвинитель Павел Филипчук.

По его словам, деньги были вынуты из картонной коробки, опечатанной службой экономической безопасности ФСБ (она проводила оперативный эксперимент, в рамках которого глава «Роснефти» Игорь Сечин лично передал деньги Улюкаеву). Валюта лежала в кожаной коричневой сумке-саквояже с замком, к которой прилагался ключ с брелоком. 180 пачек купюр достоинством 100 долларов были упакованы в полиэтиленовый пакет, еще 20 пачек не были упакованы — их, как и сумку, обработали специальным проявляющимся веществом «Тушь-7». Опись купюр заняла 60 страниц.

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Кроме того, по словам прокурора, в служебном автомобиле BMW, на котором Улюкаев с водителем приехали в офис «Роснефти», в частности, был найден «подарочный набор продуктов питания».

5 сентября прокурор в суде зачитал расшифровку разговора Улюкаева и Сечина в день задержания. Из нее в том числе следовало, что глава «Роснефти» передал своему собеседнику «корзинку с колбасой». По словам Улюкаева, на руках которого нашли интенсивно люминесцирующие следы, он думал, что в сумке вино, и коснулся ее, когда ставил в багажник корзину.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года с поличным. По версии следствия, тогдашний глава МЭР требовал от «Роснефти» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».