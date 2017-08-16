Два лимона, нефть, Гоа

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс над чиновником первого ранга, обвиненном в коррупции. Впервые в новейшей истории России действующий федеральный министр стал фигурантом уголовного дела о взятке. Теперь уже бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву вменяется вымогательство взятки в два миллиона долларов у «Роснефти» за положительный отзыв на покупку предприятия «Башнефть». О первом дне суда — в репортаже «Ленты.ру».

Взятка с Гоа

Человека, влиявшего на экономическую ситуацию в стране еще с 90-х годов, фсиновцы доставили в суд на отечественном автомобиле Lada Granta.

На Улюкаеве простенькая футболка-поло, темные брюки. Встречают его как рок-звезду — у входа толпа журналистов.

«Все хорошо!» — бросает телевизионщикам и акулам пера обвиняемый на вопрос «как дела». Успевает сообщить, что читает сейчас собрание сочинений Чехова, в данный момент остановился на рассказе «Убийство». Видимо, вспомнив, что Улюкаев всегда давал прогнозы относительно ситуации в экономике, кто-то поинтересовался его мнением на этот счет и на сей раз. Бывший министр оценил состояние на отлично и даже напророчил двухпроцентный рост.

Еще журналисты захотели узнать, общался ли Улюкаев с президентом страны Владимиром Путиным после задержания. «Нет, не общался, не было возможности», — ответил он.

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Что сказал прокурор

Дело рассматривает судья Лариса Семенова. Она строго предупредила присутствующих, что за нарушение порядка на процессе будет удалять из зала или наказывать рублем — штрафовать.

Улюкаева защищает адвокат Тимофей Гриднев, известный своим участием в деле ЮКОСа, бывшей сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой и бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Помимо Гриднева в команде защиты еще три его коллеги-женщины. Со стороны обвинения им противостоят два сотрудника Генпрокуратуры. Один из них рассказал в суде, как, по версии следствия, Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти».

Дело, с его слов, обстояло так: 27 января 2016 года Игорь Сечин направил в правительство предложение о продаже 50,8 процента акций «Башнефти», находящихся в собственности государства. 25 мая того же года было издано распоряжение о приватизации этого пакета. В июле МЭР было поручено провести подготовку этого процесса, но 10 августа глава ведомства Улюкаев подписал и направил правительству доклад с предложением исключить компании с государственным участием, в том числе «Роснефть», из числа возможных участников приватизации «Башнефти». После этого 30 сентября 2016 года министр согласовал проект распоряжения об отчуждении акций «Башнефти» в пользу «Роснефти» и 6 октября того же года доложил правительству о целесообразности одобрения этой сделки. На основании предложения Улюкаева глава правительства 10 октября 2016 года выпустил соответствующее распоряжение, а уже через два дня, 12 октября, был заключен договор купли-продажи между Росимуществом и Сечиным на сумму 329 миллиардов 690 миллионов рублей. 15 октября 2016 года в служебной командировке на саммите БРИКС, проходившем в индийском штате Гоа, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в два миллиона долларов в качестве благодарности за положительный отзыв на сделку с «Башнефтью». Министр, по словам прокурора, угрожал главе «Роснефти» в случае отказа препятствовать деятельности предприятия, а именно мешать в осуществлении других сделок.

Алексей Улюкаев Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Сечин воспринял угрозу Улюкаева всерьез, согласился на его предложение, а после возвращения в Москву обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве взятки. Спецслужбы привлекли главу «Роснефти» к оперативно-разыскным мероприятиям. 14 ноября 2016 года в 12 часов между Сечиным и Улюкаевым состоялся телефонный разговор, в ходе которого министр подтвердил свое требование о взятке. Он согласился приехать в офис «Роснефти», и там примерно в 17.25 мск получил лично от Сечина взятку в особо крупном размере (два миллиона долларов). Улюкаев положил эту сумму в багажник своего автомобиля, где деньги обнаружили и изъяли сотрудники ФСБ.

«Это провокация!»

После выступления прокурора обвиняемый Улюкаев заявил о своей невиновности: «В отношении меня Федеральной службой безопасности была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова. Данная провокация послужила основанием для необоснованного возбуждения уголовного дела против меня». По его словам, в ходе расследования следователи игнорировали его заявления о ложности показаний главы «Роснефти».

«Обвинение сфабриковано и основано исключительно на показаниях Сечина о том, что я требовал взятку за положительное заключение МЭР о возможности участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти"», — заявил обвиняемый.

Алексей Улюкаев и Игорь Сечин Фото: Михаил Метцель / ТАСС

По словам подсудимого, передача сумки с деньгами была заранее спланирована сотрудниками ФСБ. Не дождавшись передачи взятки, Сечин позвонил ему и уговорил приехать под предлогом показать офис компании и обсудить дела.

В заключение Улюкаев выразил надежду на справедливое и объективное разбирательство в суде.

Адвокаты, выслушав обвинительное заключение, потребовали вернуть дело в прокуратуру, чтобы «разобраться, кто там что напутал». По мнению защиты, текст, оглашенный гособвинителем, значительно отличается от фабулы дела, имеющейся в материалах. Но судья отказала защитникам и назначила следующее заседание на 10 часов 1 сентября.

«А можно попозже? Детям же в школу», — попросил судью адвокат Гриднев.

«Я уже решила — в 10», — отрезала Лариса Семенова и удалилась в свой кабинет.

Журналисты бросились к Улюкаеву с новыми вопросами.

«Если не хотите видеть меня за решеткой, не задавайте вопросов», — сказал им подсудимый, напомнив, что по условиям домашнего ареста ему запрещено общение с прессой. Но журналисты не оставляли попыток вывести бывшего министра на разговор.

«Сам приехал»

«Суд разберется. Суду представлены исчерпывающие материалы, касающиеся факта преступления, достаточные доказательства. С учетом того, что Улюкаев находится в сложном положении, мы не будем комментировать выбранный им способ защиты», — заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, комментируя заявления, сделанные бывшим министром в суде.

«Факт остается фактом: Улюкаев сам требовал незаконного вознаграждения за исполнение своих служебных обязанностей, сам за ним приехал и сам уехал с места встречи с деньгами», — указал представитель нефтяной компании.

Главный исполнительный директор нефтегазовой компании ПАО «Роснефть» Игорь Сечин и президент ПАО АНК «Башнефть» Александр Корсик Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Сечин на предстоящем судебном процессе заявлен как свидетель обвинения. Пока неизвестно, решится ли судья вызвать его в суд для допроса или будут оглашены его показания, данные в ходе следствия. По утверждению Леонтьева, «Роснефть» не проходит по делу в качестве потерпевшей стороны.

Когда квартира — изолятор

О провокации Улюкаев заявлял журналистам еще 8 августа, когда состоялись предварительные слушания по уголовному делу.

«Не просто провокация, а, я бы сказал, гнусная провокация», — сказал он тогда, указав, что за ней стоит «коррумпированная часть менеджмента и коррумпированная часть спецслужб», но деталей не уточнил.

Еще бывший министр рассказал, что за восемь месяцев, проведенных под домашним арестом, похудел на 14 килограммов. «Большое спасибо нашему правосудию за это», — ядовито добавил подследственный.

По условиям домашнего ареста, Улюкаев может гулять два часа в день. Его адвокат месяц назад просил суд увеличить время прогулок, но следователь категорически выступил против этого.

«Мы бы хотели попросить увеличить продолжительность прогулки до трех часов, а также не привязывать их к строгому расписанию, потому что ему не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра», — сказал РИА Новости защитник Тимофей Гриднев.

«Время было выбрано с целью, чтобы Улюкаев не смог встретить свидетелей и других заинтересованных по делу лиц», — заявил в ответ сотрудник СК.

На предварительных слушаниях 8 августа судья продлил срок содержания бывшего министра под стражей до 27 января 2018 года; это решение, по словам обвиняемого, его расстроило.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Роковая компания

Информация о задержании чиновника федерального уровня появилась около двух часов ночи 15 ноября 2016 года на официальном сайте Следственного комитета. Уже днем 15 ноября 2016 года министра отправили в отставку и под домашний арест. Никаких подробностей задержания поначалу не было известно, что вызвало много вопросов у прессы и бизнес-сообщества.

«Башнефть» и ранее фигурировала в уголовных делах известных персон.

Вспомнить хотя бы главу АФК «Система» Владимира Евтушенкова: в сентябре 2014 года его обвинили в отмывании денег в связи с приватизацией акций «Башнефти», отправили под домашний арест. Суд признал незаконной покупку фирмой нефтяной компании, ценные бумаги были возвращены государству, а дело против Евтушенкова закрыто.

Следующий виток с приобретением акций «Башнефти» привел к задержанию Улюкаева.

В СК заявили, что на руках министра были следы специального средства, которым помечают купюры, используемые в оперативных мероприятиях. При этом в ведомстве посчитали нужным уточнить: «Законность сделки по приобретению "Роснефтью" акций "Башнефти" никем не оспаривается, и сама она не является предметом расследования».

Источники СМИ сообщали, что спецслужбы взяли в разработку главу МЭР за несколько месяцев до его ареста. В частности, суд в этот период давал разрешение на прослушку телефона министра. Операцию вел начальник управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов, который в сентябре 2016 года перешел на работу в «Роснефть» на должность вице-президента компании по безопасности. В марте он вернулся на службу в ФСБ, а в конце мая СК сообщил о завершении расследования уголовного дела Улюкаева.