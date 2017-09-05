Улюкаев после задержания рассказал о вине в сумке от Сечина

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев утверждал, что в сумке, которую ему передал глава «Роснефти» Игорь Сечин, находится вино, следует из материалов дела. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости.

«Во время задержания Улюкаев сообщил сотрудникам ФСБ, что приезжал на деловую встречу с Сечиным. В багажнике была обнаружена коричневая сумка. На вопрос, что там, Улюкаев сообщил, что в ней находится вино, которое он получил от Сечина», — пояснил прокурор, оглашая материалы дела на заседании суда.

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Ранее во вторник прокурор также сообщил, что взятку в два миллиона долларов экс-министр получил 100-долларовыми купюрами. При этом деньги Улюкаеву передал лично Сечин в рамках оперативного эксперимента.

Все деньги перед этим были осмотрены и обработаны специальным препаратом. В дальнейшем люминесцентные пятна вещества, нанесенного на купюры, обнаружили на руках бывшего главы Минэкономразвития и его водителя. При этом в материалах отмечается, что водитель дотрагивался только до ручки сумки.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.