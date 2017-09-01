Представители Роснефти и Минэкономразвития дадут показания по делу Улюкаева

Директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов даст показания по делу бывшего главы Минэкономразвития России Улюкаева в качестве свидетеля. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает ТАСС.

«Прошу пригласить в суд свидетеля обвинения Баранова», — сказала судья на заседании в Замоскворецком суде Москвы, где слушается дело о коррупции бывшего министра.

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Также стало известно о предстоящем допросе Оксаны Тарасенко — директора департамента министерства экономического развития.

17 августа стало известно, что почти половина граждан России считают показательной акцией дело в отношении бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева.

Бывший министр экономического развития был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании «Роснефть» взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Сам Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.