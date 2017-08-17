Половина россиян сочла процесс над Улюкаевым показательным

Почти половина граждан России считают показательной акцией дело в отношении бывшего министра экономического развития страны Алексея Улюкаева. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Проявлением реальной борьбы властей с коррупцией этот процесс считают 35 процентов населения.

При этом 57 процентов респондентов убеждены в виновности Улюкаева. Всего же о суде над бывшим министром знает 71 процент респондентов. Наилучшим образом осведомлены о процессе граждане пенсионного возраста (88 процентов) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (82 процента).

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Во время предыдущего опроса, проведенного в ноябре 2016 года, 30 процентов назвали это дело свидетельством реальной антикоррупционной борьбы. С мнением о показательности акции согласились 54 процента.

Бывший министр экономического развития был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании «Роснефть» взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Сам Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

