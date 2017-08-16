Улюкаев назвал провокацией свое уголовное преследование

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки у руководства компании «Роснефть», назвал свое уголовное преследование провокацией. Об этом в среду, 16 августа, сообщает корреспондент ТАСС из Замоскворецкого суда Москвы, где начинается рассмотрение дела по существу.

Улюкаев отказался конкретизировать это заявление, отметив лишь, что не обсуждал предъявление ему обвинения с президентом России Владимиром Путиным.

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«В науке любой результат, даже отрицательный, это результат. В историческом смысле завершится положительно. Принесет пользу русскому народу», — сказал Улюкаев в ответ на вопрос о том, какие он видит перспективы у судебного процесса против себя.

Ранее, 8 августа, как сообщал «Коммерсантъ», он уже охарактеризовал свое уголовное дело как «гнусную провокацию», которую, по его мнению, организовала «коррумпированная часть менеджмента и коррумпированная часть спецслужб».

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Следствие утверждает, что министр вымогал взятку размером в два миллиона долларов у менеджмента компании «Роснефть» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Расследование дела велось по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).