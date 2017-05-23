Улюкаеву предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом во вторник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере")», — говорится в сообщении.

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Ранее об этом писали СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. При этом адвокаты обвиняемого отказались комментировать данную информацию.

По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

26 апреля Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру, при этом Улюкаеву разрешили совершать ежедневные двухчасовые прогулки с 7 до 9 часов утра. Срок меры пресечения обвиняемому был продлен до 15 июля.

Глава МЭР был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. После его ареста президент страны отправил Улюкаева в отставку.