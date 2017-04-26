Суд разрешил Улюкаеву гулять по утрам

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил решение судья.

Одновременно с этим решение нижестоящей инстанции было частично изменено. Улюкаеву суд разрешил ежедневные двухчасовые прогулки с 7 до 9 часов утра.

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На изменении меры пресечения и признании незаконным решения Басманного райсуда настаивала защита бывшего министра, ссылаясь на наличие хронических заболеваний у подзащитного.

Срок домашнего ареста Улюкаеву до 15 июля был продлен Басманным райсудом 12 апреля после ходатайства следствия. На заседании стало известно о том, что срок следствия по уголовному делу бывшего министра продлен до 15 августа 2017 года. Одновременно с этим инстанция разрешила Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».