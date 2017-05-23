СМИ сообщили о завершении расследования дела Улюкаева

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Улюкаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он и его защитники в ближайшее время начнут знакомиться с материалами уголовного дела.

Адвокаты обвиняемого отказались комментировать данную информацию. В Следственном комитете России (СКР) также не подтвердили сообщение в СМИ.

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По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

26 апреля Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста бывшему министру, при этом Улюкаеву разрешили совершать ежедневные двухчасовые прогулки с 7 до 9 часов утра. Срок меры пресечения обвиняемому был продлен до 15 июля.

Глава МЭР был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. После его ареста президент страны отправил Улюкаева в отставку.