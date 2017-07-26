Генпрокуратура направила дело бывшего министра Улюкаева в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом в пресс-службе надзорного ведомства сообщили РИА Новости.

Одновременно с этим в Следственном комитете уточнили ТАСС, что расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере») завершено.

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После вручения Улюкаеву копии документа материалы будут направлены в Замоскворецкий районный суд для рассмотрения по существу, уточнили в Генпрокуратуре.

Ранее в июле защита бывшего министра обращалась в суд с просьбой освободить Улюкаева из-под домашнего ареста и назначить ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения по сделке о приобретении госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.