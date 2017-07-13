Улюкаев попросил заменить домашний арест на подписку о невыезде

Бывший глава Министерства экономического развития (МЭР) России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, попросил суд заменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает ТАСС.

«Дело уже завершено, я не могу и не имею намерений влиять на действия следствия», — отметил обвиняемый, выступая в Басманном суде Москвы.

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В свою очередь представитель Следственного комитета России (СКР) попросил о продлении домашнего ареста Улюкаева. «Следствие просит оставить в силе меру пресечения еще на месяц в связи с тем, что Улюкаев обвиняется в совершении тяжкого преступления и может оказать давление на следствие, воспользовавшись своими служебными связями», — сказал следователь.

Он уточнил, что обвиняемый завершил ознакомление с 30 томами уголовного дела, однако сроки его передачи в суд пока не могут быть установлены, поскольку защита Улюкаева заявила три объемных ходатайства.

Как отмечает РИА Новости, бывший глава МЭР также попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух, однако в СКР выступили против.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в два миллиона долларов за законную выдачу положительного заключения по сделке о приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.