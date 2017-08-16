В «Роснефти» отреагировали на заявление Улюкаева в суде

Вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в интервью радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал заявление бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, сделанное в суде.

«Это все юридические вещи. Единственное, что я хочу сказать: это странно. Это что, чистосердечное имеется в виду? Я не могу со слухов комментировать судебное заседание, которое нас напрямую не касается никак. Это уголовное дело, возбужденное государством против Улюкаева. Государство обвинитель. Мы тут при чем? Пусть сами разбираются», — заключил он.

Ранее в среду, 16 августа, Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

«В отношении меня со стороны ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса главного исполнительного директора "Роснефти" [Игоря] Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" [Олега] Феоктистова. Это послужило основанием к необоснованному возбуждению уголовного дело против меня. Не согласен с предъявленным обвинением и считаю себя невиновным», — подчеркнул бывший чиновник.