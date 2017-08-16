Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что эпизод со взяткой в его уголовном деле является провокацией со стороны ФСБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Замоскворецкого суда, где началось рассмотрения дела Улюкаева по существу.

«В отношении меня со стороны ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса главного исполнительного директора "Роснефти" [Игоря] Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" [Олега] Феоктистова. Это послужило основанием к необоснованному возбуждению уголовное дело против меня. Не согласен с предъявленным обвинением и считаю себя невиновным», — заявил он.

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Улюкаев добавил, что в офис «Роснефти», где и произошел вменяемый ему эпизод с передачей взятки, его «пригласил лично Сечин, уговорил приехать».

Ранее гособвинитель на суде заявил: «Улюкаев, находясь в командировке, потребовал от Сечина взятку в два миллиона долларов за непрепятствие совершению сделки. Сечин воспринял данное требование всерьез».

Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что министр вымогал взятку размером в два миллиона долларов у менеджмента компании «Роснефть» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Олег Феоктистов занимал пост вице-президента «Роснефти» и руководителя службы ее безопасности с сентября 2016-го по март 2017-го. До того он, по данным Forbes, с 2004 года руководил 6-й службой Управления собственной безопасности ФСБ, занимал пост замглавы УСБ. Весной 2017-го Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся «на военную службу».