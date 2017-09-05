Сотрудница Минэкономразвития станет третьим свидетелем по делу Улюкаева

Третьим свидетелем по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева со стороны гособвинения станет ведущий советник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлия Москвитина. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости.

О привлечении Москвитиной в качестве свидетеля стало известно в Замоскворецком суде Москвы, где во вторник проходит

третий день слушаний по существу уголовного дела в отношении Улюкаева.

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1 сентября стало известно, что директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и директор департамента МЭР Оксана Тарасенко дадут показания по делу Улюкаева в качестве свидетелей.

17 августа сообщалось, что почти половина граждан России считают показательной акцией дело в отношении бывшего главы МЭР.

Бывший министр экономического развития был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании «Роснефть» взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.