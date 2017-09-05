Сечин лично передавал Улюкаеву сумку с деньгами в рамках эксперимента

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказанное содействие в покупке акций «Башнефти», следует из материалов дела, передает РИА Новости.

Он обещал компании общее покровительство, сообщил прокурор на заседании суда во вторник, 5 сентября. «Улюкаев получил взятку лично от Сечина, который согласился на оперативный эксперимент и получение двух миллионов долларов», — процитировал обвинитель материалы дела.

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Прокурор пояснил, что в сумке, которую передали главе «Роснефти», находились 100-долларовые купюры, помеченные специальным веществом. После задержания на смывах рук Улюкаева и его водителя распознали метки.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование — провокация.