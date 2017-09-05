Свидетель сообщал об исключенных Улюкаевым формулировках при продаже «Башнефти»

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в 2016 году вычеркнул положительные формулировки из заключения рабочей группы министерства по вопросу законности покупки «Роснефтью» компании «Башнефть». Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает ТАСС.

Данные об исключении формулировок содержатся в показаниях свидетеля обвинения по делу Улюкаева, ведущего советника департамента корпоративного управления Министерства экономического развития (МЭР) Юлии Москвитиной. Они были оглашены в Замоскворецком суде Москвы.

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«Министерство составило положительное заключение, допускавшее покупку компанией "Роснефть" компании "Башнефть" и предлагавшее применить в этом случае исключение из законодательства в связи со значительным положительным эффектом для бюджета и инвестиционной значимостью сделки. Мне известно, что министр Улюкаев вычеркнул эти формулировки из окончательного варианта заключения», — говорится в показаниях Москвитиной.

Ранее 5 сентября стало известно, что Москвитина вызвана третьим свидетелем со стороны гособвинения по делу бывшего главы МЭР. Двое других — директор департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и директор департамента МЭР Оксана Тарасенко.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании «Роснефть» взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.

