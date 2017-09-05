В суде представили запись разговора Улюкаева и Сечина при передаче взятки

Прокурор зачитал стенограмму записи разговора бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, который передавал чиновнику взятку в размере двух миллионов долларов. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости по итогам заседания Замоскворецкого суда Москвы.

Как следует из представленной расшифровки аудиозаписи, Сечин сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал в беседе «корзинкой с колбасой».

«Ты извини, что мы затянули выполнение поручения… Командировки были. Пока туда-сюда, собрали объем. Можешь считать, что задание выполнено», — приводятся в стенограмме слова главы «Роснефти». После этого Сечин также вручил Улюкаеву ключ от сумки, который предварительно был помечен тем же специальным раствором, что и переданные купюры.

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Как поясняется в заключении экспертов-лингвистов, в разговоре присутствуют признаки скрытности и зашифрованности, однако при этом оба собеседника понимают, о чем идет речь и что подразумевается под «поручением» и «корзинкой».

Ранее во вторник прокурор, оглашая материалы дела, сообщил, что деньги Улюкаеву передал лично Сечин в рамках оперативного эксперимента. Взятку в два миллиона долларов экс-министр получил 100-долларовыми купюрами. При этом во время задержания бывший глава Минэкономразвития утверждал, что в сумке находится вино.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний заявил, что его уголовное преследование является провокацией.