Суд допросит генерала ФСБ по делу Улюкаева в закрытом режиме

Заседание Замоскворецкого суда, где генерала ФСБ Олега Феоктистова допросят по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, состоится в закрытом режиме. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает ТАСС.

«Суд постановил допросить Феоктистова в закрытом судебном заседании в связи с наличием в деле материалов, подпадающих под тайну следствия», — сказал судья.

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В свою очередь адвокат Дареджан Квелидзе сообщила РИА Новости, что защите запретили разглашать содержание показаний Феоктистова по делу Улюкаева.

«Нам нельзя говорить о содержании закрытого заседания», — сказала она.

Олег Феоктистов занимал пост вице-президента «Роснефти» и руководителя ее службы безопасности с сентября 2016-го по март 2017-го. До того он, по данным Forbes, с 2004 года руководил 6-й службой Управления собственной безопасности ФСБ, занимал пост замглавы УСБ. Весной 2017-го Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся «на военную службу».

Суд над Улюкаевым начался 16 августа. Сам он в ходе слушаний в Замоскворецком суде назвал уголовное дело провокацией.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Следствие утверждает, что министр вымогал взятку размером в два миллиона долларов у менеджмента компании «Роснефть» в обмен на выдачу положительного заключения о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Расследование дела велось по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере»).