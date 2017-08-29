Причастного к задержанию Улюкаева генерала ФСБ отправят на пенсию

Бывший руководитель 6-й службы Управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов готовится выйти на пенсию. Об этом во вторник, 29 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительной системе.

«Решение [об увольнении Феоктистова из ФСБ] принято, готовится соответствующий приказ», — уточнил собеседник агентства. другой источник назвал причиной отставки — выход на пенсию.

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Имя Феоктистова фигурирует в деле бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Генерал и глава «Роснефти» Игорь Сечин выступают в качестве свидетелей. В середине августа на суде Улюкаев обвинил их в заведомо ложном доносе, а также заявил, что со стороны ФСБ имела место провокация.

В «Роснефти» назвали слова бывшего министра странными. «Это уголовное дело, возбужденное государством против Улюкаева. Государство обвинитель. Мы тут при чем? Пусть сами разбираются», — заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Олег Феоктистов занимал пост вице-президента «Роснефти» и руководителя службы ее безопасности с сентября 2016-го по март 2017-го. До того он, по данным Forbes, с 2004 года руководил 6-й службой Управления собственной безопасности ФСБ, занимал пост замглавы УСБ. Весной 2017-го Сечин сообщил, что Феоктистов вернулся «на военную службу».

Возглавляемая Феоктистовым служба отметилась в деле бывшего главы антикоррупционного глава МВД Дениса Сугробова, делах бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и бывшего губернатора Коми Вячеслава Гайзера.