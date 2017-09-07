Водитель Улюкаева рассказал о корзинке с колбасой и тяжелом портфеле

Водитель бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Илья Миронов подтвердил, что чиновник после встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным нес корзинку с колбасой и тяжелый портфель. Об этом он рассказал, давая свидетельские показания на заседании Замоскворецкого суда Москвы, сообщает в четверг, 7 сентября, Rambler News Service.

Как пояснил Миронов, около 17:00 14 ноября 2016 года он привез Улюкаева к офису «Роснефти». Там экс-министра встретил глава компании, а водитель остался дожидаться начальника в машине.

После встречи, по словам Миронова, Улюкаев вышел из здания и подошел к машине, чтобы положить сумку, которую он нес. «Ну я быстро подхватился помочь, взял портфель поставил туда глубже в багажник», — пояснил он, уточнив, что портфель был коричневым, примерно метр в длину и 40 сантиметров в высоту, и весил около 15-20 килограммов.

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Свидетель добавил, что у экс-министра также была корзинка с вином и колбасой. «Кто-то с ним был. Сечин и был. Была корзиночка. Корзинка была», — подчеркнул водитель.

5 сентября на заседании суда представили стенограмму аудиозаписи, из которой следует, что Сечин при встрече сначала извинился перед Улюкаевым за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, которую назвал в беседе «корзинкой с колбасой». Также прокурор сообщил, что при задержании Улюкаев утверждал, что в переданной ему сумке находится вино.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде заявил, что его уголовное преследование является провокацией.