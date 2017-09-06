Сечин прокомментировал дело Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал преступлением действия бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. Слова топ-менеджера в среду, 6 сентября, приводит ТАСС.

«Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с УК РФ, это преступление. Тут не о чем даже говорить», — заявил Сечин журналистам.

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Накануне в Замоскворецком суде Москвы прокурор зачитал стенограмму записи разговора Улюкаева и Сечина, который передавал чиновнику взятку в размере двух миллионов долларов. Из расшифровки аудиозаписи следует, что топ-менеджер сначала извинился перед министром за задержку в исполнении некоего поручения, а потом предложил забрать сумку с деньгами, назвав ее «корзинкой с колбасой».

Оглашая материалы дела, прокурор также сообщил, что деньги Улюкаеву глава «Роснефти» передал лично, в рамках оперативного эксперимента. При этом во время задержания бывший глава Минэкономразвития утверждал, что в сумке находится вино.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября прошлого года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Суд над бывшим министром начался 16 августа. Улюкаев в ходе слушаний в Замоскворецком суде назвал уголовное преследование провокацией.