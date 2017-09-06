Бизнес
 

Эксперт объяснил появление информации о «корзинках с колбасой» Сечина

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Информация о «корзинках с колбасой», которые якобы являются традиционным подарком от президента «Роснефти» Игоря Сечина, является попыткой сделать самое важное событие антикоррупционной повестки, суд над Улюкаевым, «токсичным». Об этом заявил президент Центра стратегических коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов.

«Понятно, что к этому делу привлечено особое внимание. На фоне того, что на «Роснефть» идет такое давление – благодаря усилиям Евтушенкова, АФК «Система», и благодаря истории с Улюкаевым – все ждали триггера. И триггером стали аудиозаписи, которые были сделаны фактически в процессе задержания. Ведь «корзинка от Игоря Ивановича» была известно давно, примерно с 2015 года, даже раньше. И корзинки дарятся много где и кем. Это корпоративная традиция, такие традиции есть и в частных компаниях, и в госкомпаниях», — утверждает эксперт.

По мнению политолога, для появления информации о «корзинках с колбасой» было выбрано удачное время — глава «Роснефти» Игорь Сечин « находится на Дальнем Востоке, и находится там с первым лицом государства».

Абзалов заявляет о существовании целого ряда примеров подобного рода действий. При этом данный случай является попыткой «максимально привязать Сечина к судебному процессу, который, конечно, продлится не одно заседание».

«Поэтому попытка увести внимание от самой фактологии дела, от его фактуры, что мы сейчас и наблюдаем, – это очень серьезная попытка привязать коррупцию к другим проблемам. Но коррупция опасна самим фактом коррупции, тем, что такой процесс происходит. Неважно, в чем берет взятки человек, если он их берет. И надо довести процесс по его делу до логичного политического конца. И Улюкаев может быть прекрасным человеком, отличным творцом, может великолепно писать стихи и песни – от этого он не становится ни хорошим, ни плохим коррупционером», — утверждает Аблазов.

По его мнению, «коррупция не относится к личным качествам человека». «Так что до конца судебный процесс этот все-таки нужно довести – и, конечно, хотелось бы, чтобы это было максимально публично, максимально открыто и максимально чисто», — резюмировал политолог.

Газета «Ведомости» опубликовала фотографию корзинки с колбасой «От Иваныча». Снимок прислал в редакцию один из получателей презента. Он пояснил, что такие корзинки делают и собирают в специальном цеху.

Этот подарочный набор упоминается в материалах уголовного дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. Из расшифровки аудиозаписи его разговора с Сечиным следует, что глава «Роснефти» предложил министру забрать сумку с деньгами, назвав ее «корзинкой с колбасой» — это словосочетание произносится девять раз.

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