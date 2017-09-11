Журналист рассказал об игре Улюкаева и Сечина в бильярд

В Замоскворецком суде Москвы на процессе по уголовному делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина, дали показания три свидетеля, передает газета «Коммерсантъ».

На заседании в понедельник, 11 сентября, был допрошен специальный корреспондент телеканала Life Александр Юнашев, освещавший саммит БРИКС в октябре 2016 года. На этом мероприятии, проходившем в индийском штате Гоа, по версии следствия, Улюкаев потребовал у Сечина деньги.

«Я выхожу в холл и чудо — вижу кто-то играет в бильярд. Подхожу ближе, а это глава ВТБ Костин и Игорь Иванович Сечин. Рядом с ними стоял Алексей Валентинович Улюкаев. Сначала решили их снять издалека, потом подошли и спросили: на что играете. Вроде Костин сказал, что играют "на нефтяные вышки"», — рассказал суду свидетель. По его словам, играющие пребывали в хорошем настроении. «Банкиры — всему голова», — говорил, по воспоминаниям Юнашева, в шутку Сечин.

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Также дал показания замминистра экономического развития, руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков. Ведомство выступает продавцом при приватизации федерального имущества. Свидетель рассказал о сделке по «Башнефти». По его словам, агентом был «ВТБ Капитал», который структурировал процедуру и подбирал оценщиков. Заявка на покупку поступила только от «Роснефти», отметил Пристансков, добавив, что эта компания заплатила больше суммы оценки, а об изменении позиции Улюкаева ничего не знает. Гособвинение ссылается на его публичные высказывания о недопустимости участия компании Сечина в приватизации «Башнефти».

После главы Росимущества был допрошен гендиректор «ВТБ-Капитал» Алексей Яковицкий, который рассказал, что было разработано две схемы продажи акций «Башнефти»: через биржу или одним лотом стратегическому инвестору. Второй вариант позволял получить максимальную цену от сделки, отметил свидетель. Предложения о покупке госпакета направлялись «Лукойлу», «Татнефтегазу», ННК и «Роснефти». Ни о каких ограничениях, установленных на участие госкомпаний, Яковицкому не известно.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».