В суде поспорили о пальцах Улюкаева

Свидетель по делу бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева сообщил, что не видел, как обвиняемый показывал на пальцах цифру два главе «Роснефти» Игорю Сечину во время разговора на саммите БРИКС в Гоа. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РИА Новости по итогам судебного заседания.

По словам менеджера службы безопасности «Роснефти» Вадима Деревягина, свидетельские показания которого в среду огласили в Замоскворецком суде Москвы, он сопровождал Сечина на саммите.

«В первый день саммита в перерыве между двусторонними встречами и переговорами Сечин играл (в бильярд) с главой банка ВТБ (Андреем) Костиным, в процессе игры я непосредственно видел, как к столу подошел Улюкаев и имел непродолжительный разговор с Сечиным, не более пяти минут», — отметил в своих показаниях свидетель.

При этом он подчеркнул, что не видел, чтобы Улюкаев показывал Сечину какие-то жесты. «Но возможно, он сделал это незаметно», — отмечается в показаниях Деревягина.

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Ранее гособвинитель, ссылаясь на показания Сечина, заявил, что во время игры в бильярд на саммите Улюкаев показал главе «Роснефти» два пальца, что якобы означало сумму требуемой им взятки. Как пояснила «Интерфаксу» адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе, кроме Сечина, этого «никто не видел и не слышал». Она также добавила, что если такой жест и мог иметь место при игре в бильярд, то он мог означать все что угодно, например знак победы.

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в размере двух миллионов долларов в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Суд над бывшим министром начался 16 августа. В ходе слушаний Улюкаев заявил, что его уголовное преследование является провокацией.