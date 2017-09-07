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Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, колбаски приносящих»

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Алексей Улюкаев
Алексей Улюкаев

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, колбаски приносящих». Об этом он заявил в четверг, 7 сентября, в зале Замоскворецкого суда Москвы, где проходит слушание по его делу, передает РИА Новости.

Как поясняет агентство, с такими словами он обратился к прессе. Live Shot в своем Telegram-канале уточняет, что фраза Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве взятки, звучала так: «бойтесь данайцев, приносящих колбайцев».

Бывший глава Минэкономразвития не стал больше ничего комментировать, напомнив, что ему запрещено общаться с журналистами. Он лишь упомянул, что читает сейчас повесть Альбера Камю «Посторонний». На замечание одного из репортеров, что он похудел, Улюкаев ответил: «У меня стальные нервы или нервов нет вообще».

«Корзинка с колбасой» упоминается в материалах дела Улюкаева. Из расшифровки аудиозаписи его разговора с главой «Роснефти» Игорем Сечиным следует, что топ-менеджер предложил министру забрать сумку с деньгами, назвав ее «корзинкой с колбасой» — это словосочетание произносится девять раз. 5 сентября в ходе судебного заседания стало известно, что Сечин лично передал деньги Улюкаеву в рамках оперативного эксперимента.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

«Бойтесь данайцев, дары приносящих» (в оригинале — «Боюсь данайцев и дары приносящих») — латинское крылатое выражение, впервые прозвучавшее в поэме Вергилия «Энеида». Ее произносит троянский жрец Лаокоон при виде деревянного коня, с помощью которого греки хитростью проникли в Трою.

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