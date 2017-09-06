СМИ показали «корзинку с колбасой» от Сечина

Газета «Ведомости» опубликовала фотографию традиционного подарка от главы «Роснефти» Игоря Сечина — корзинки с колбасой «От Иваныча». Снимок прислал в редакцию один из получателей презента. Его можно посмотреть здесь.

Источник издания пояснил, что такие корзинки делают и собирают в специальном цеху.

Подарочный набор упоминается в материалах дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки. Из расшифровки аудиозаписи его разговора с Сечиным следует, что глава «Роснефти» предложил министру забрать сумку с деньгами, назвав ее «корзинкой с колбасой» — это словосочетание произносится девять раз.

В то же время вице-президент и пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва», что корзинки не имеют отношения к содержанию дела, «как и многие другие пункты». «Это довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно», — подчеркнул он.

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5 сентября в ходе судебного заседания стало известно, что Сечин передал деньги Улюкаеву в рамках оперативного эксперимента. Взятку в два миллиона долларов бывший министр получил 100-долларовыми помеченными купюрами.

Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года после визита в головной офис корпорации «Роснефть». Следствие утверждает, что он вымогал у менеджмента компании взятку в обмен на положительное заключение о возможности приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

В мае 2015 года журнал Forbes писал об увлечении Сечина охотой. Издание отмечало, что топ-менеджер часто ходит на крупного зверя, к примеру оленя, а из мяса, вероятно, делаются колбасные изделия. Эти данные тем не менее официально не подтверждались. В пресс-службе «Роснефти» подчеркивали, что увлечение Сечина охотой находится за пределами их компетенции. О названии «От Иваныча» Forbes не упоминал (Иванович — отчество Сечина — прим. «Ленты.ру»).