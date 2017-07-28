Заместитель транспортного прокурора Москвы задержан за взятку в 500 тысяч

Заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина задержали при получении от предпринимателя крупной взятки. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в Генеральной прокуратуры России.

В надзорном ведомстве сообщили, что операция по задержанию согласовывалась с Московским межрегиональным транспортным прокурором, органами УФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры, а также страшим помощником по безопасности Московского межрегионального транспортного прокурора.

Материалы по теме След Шакро Как перестрелка у московского кафе привела к задержанию высокопоставленных чинов

Сообщается, что задержание проводилось днем 28 июля на рабочем месте Юркина. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взятка»).

По данным источника агентства, речь идет о взятке в 500 тысяч рублей.

30 июня стало известно, что бывший глава Управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко подозревается в получении взяток щенками и автомобилями. В частности, в деле генерала упоминается незаконное вознаграждение в виде подержанного джипа Jeep Wrangler.