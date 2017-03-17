Лжесотрудника СКР задержали за взятку от руководства подмосковной свалки

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Подмосковные полицейские задержали 31-летнего москвича, который подозревается в получении 1,9 миллиона рублей в качестве взятки от директора одной из организаций по утилизации мусора. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает пресс-служба управления МВД по Московской области.

Подозреваемый представлялся сотрудником Следственного комитета России (СКР) и использовал фальшивое удостоверение. Он взял деньги за игнорирование нарушений в сфере экологии. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По информации телеканала «360», свалка, у директора которой он вымогал деньги, находится в Солнечногорском районе Подмосковья.