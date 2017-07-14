Лжеполицейские-вымогатели в центре Москвы попали на видео

Столичные полицейские задержали в центральном районе города 22-летнего и 21-летнего приезжих, которые подозреваются в вымогательстве под видом сотрудников правоохранительных органов. Видео с камеры наблюдения, предположительно, зафиксировавшей момент преступления, в пятницу, 14 июля, публикует пресс-служба столичного главка МВД.

За непривлечение к административной ответственности они требовали у жертв денежные средства. Один из потерпевших, 21-летний москвич, предложил вместо денег свои наручные часы стоимостью 300 тысяч рублей, однако, вовремя заподозрил неладное и вызвал полицию.