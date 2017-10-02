Суд арестовал готовивших в Москве теракты участников ИГ

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которые, по данным спецслужб, входили в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ) и готовили теракты в столице. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«Судом по ходатайству управления ФСБ РФ по Москве и Московской области сегодня была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 ноября», — сказала представитель суда.

Ранее 2 октября источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что предполагаемые террористы — братья 1995 и 1998 годов рождения из Дагестана. Они были задержаны вечером 29 сентября в бытовке на территории строящегося ЖК в Левобережном районе столицы. Один из них работал там сторожем.

ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки ИГ на территории Московского региона. В жилищах задержанных обнаружили два готовых самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи и предметы для изготовления взрывчатки.

По данным спецслужб, «членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».