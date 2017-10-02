Появились подробности задержания готовивших теракты в Москве приезжих

Члены ячейки террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), предположительно, готовившие теракты на территории Московского региона, родом из Дагестана и были задержаны вечером 29 сентября. Об этом в понедельник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«На территории строящегося ЖК в Левобережном районе (Северный округ Москвы) в ходе оперативно-разыскных мероприятий в бытовке был задержан молодой человек 1998 года рождения, постоянно зарегистрированный в Республике Дагестан и работающий сторожем на стройке. В его сумке был найден предмет, похожий на на ручную гранату РГД-5», — сказал он.

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По словам источника, в сумке молодого человека также нашли изделие, похожее на запал ручной гранаты типа УЗРГМ-2. Вместе со сторожем был задержан его брат 1995 года рождения, также зарегистрированный в республике Дагестан. В его личной сумке находились те же подозрительные предметы, что и у его брата.

Оперативники ФСБ также изъяли с места задержания предполагаемых террористов самодельное взрывное устройство (СВУ) и пистолет Макарова с восемью патронами.

«В начале сентября оперативникам ФСБ стало известно, что на севере Москвы двое мужчин мусульманского вероисповедания наладили самостоятельное изготовление взрывных устройств. Был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить личности этих мужчин», — рассказал источник.

По его словам, наблюдение за предполагаемыми террористами показало, что они, проживая и работая на стройке крупного ЖК, ведут религиозный образ жизни. Кроме того, удалось зафиксировать факты приобретения ими веществ, которые могут применяться для изготовления СВУ. Также сотрудникам ФСБ стало известно, что у мужчин есть огнестрельное оружие. При этом оперативную разработку подозреваемых затруднял тот факт, что один из них трудился на стройке сторожем и круглосуточно находился в бытовке, где проживал.