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Салам, «Москва»!

Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров

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Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Третий день не утихают страсти вокруг торгово-ярмарочного комплекса (ТЯК) «Москва» в столичном районе Люблино. Избиение таджикского торговца, который кому-то за что-то не заплатил, спровоцировало недовольство сотен его соплеменников. К торговому центру стянули силы полиции и Росгвардии, больше сотни мигрантов были задержаны, но обстановка там остается напряженной. Впрочем, комплекс «Москва» — наследник знаменитого Черкизона — никогда не отличался спокойствием и давно снискал репутацию горячей точки столицы. В подробностях того, что происходит в последние дни в Люблино, разбиралась «Лента.ру».

Наследник Черкизона

История ТЯК «Москва», не покидающего последние дни ленты новостей, началась в конце 1990-х годов. Правительство Москвы 29 апреля 1997 года приняло постановление №311 «О создании оптово-розничного торгового центра на свободных площадях Государственного подшипникового завода-1 (Юго-Восточный административный округ)». Поначалу этот ТЦ не выделялся на фоне других крупных торговых объектов города.

Все изменилось 29 июня 2009 года: когда был ликвидирован легендарный Черкизовский рынок — Черкизон. Его оборот долгие годы был сравним с бюджетом небольшого государства, но законопослушностью его обитатели не отличались, и власти с 2001 года трижды пытались рынок закрыть. Высокопоставленные чиновники говорили об антисанитарии, контрабанде и публичных домах на территории Черкизона. В конце концов контрольные службы федерального уровня прошли по рынку разрушительным маршем, и его работа была прекращена раз и навсегда.

Москва избавилась от одного из самых проблемных мест. При этом рабочих мест лишились тысячи коммерсантов из Китая, Вьетнама и Закавказья, продавцы и подсобные рабочие из Средней Азии. Многочисленные оптовики из российских регионов потеряли поставщиков. Причем на территории рынка остались товары на два миллиарда долларов. Обитатели Черкизона искали новое место работы — и массово перемещались на крупные торговые объекты столицы. Большинство осело на юго-востоке Москвы. Торговцев приютили рынок «Садовод» на 14-м километре МКАД и ТЯК «Москва».

Проблемное соседство

«Удобная торговая инфраструктура, близость к МКАД и центру Москвы, в пяти минутах от станции метро "Люблино". Рядом жилые массивы крупных спальных районов, таких как Марьино, Кузьминки», — говорится на сайте ТЯК «Москва».

Если для самого ТЯК близость к спальным районам, безусловно, достоинство, то местные жители от такого соседства далеко не в восторге. Протесты против «Москвы» начались еще в 2009 году, как писал «Московский комсомолец», сразу после массового исхода торговцев с Черкизона, и с тех пор недовольство жителей прилегающих к ТЯК кварталов не ослабело. Люди жаловались на ухудшение трафика из-за бесконечных грузовиков и автобусов, перевозящих товары и заезжих оптовиков; на толпы мигрантов, шастающих по округе; на антисанитарию.

«В квартирах появились тараканы! Везде мигранты! Это кошмар! По улице пройти в вечернее время просто опасно, постоянно слышу истории про вырванные сумки и украденные телефоны», — цитировало издание одну из местных жительниц.

«Раньше в торговом центре был цивильный рынок, кинотеатр, каток — все закрыли. Теперь там склады у китайцев. Еще без конца слышны зазывные крики на маршрутки. А ночью, из-за того что все время сигналят их машины, спать порой просто невозможно. В жару, с открытыми окнами — тем более», — сетовала другая москвичка.

У торговцев из «Москвы» традиционно были свои контраргументы: они указывали на то, что приносят пользу бюджету города и соседство с ними выгодно горожанам.

Завсегдатаи сводок

Сотрудники столичных правоохранительных органов знакомы с работой ТЯК «Москва» не понаслышке. Так, в ноябре 2013 года там прошла совместная операция МВД и ФСБ: расследовалось уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В итоге организаторы преступной группы, выводившей деньги в офшоры (в том числе граждане Китая), были задержаны. А у торговцев обнаружили брендированные товары с признаками подделки.

В том же месяце стало известно о задержании в ТЯК «Москва» около 700 человек в ходе полицейского рейда «Заслон-2». Целью операции было выявление нелегальных мигрантов, а также оружия и наркотиков. В результате в отделения полиции были доставлены 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушивших миграционный режим.

В декабре 2016 года в ТЯК «Москва» обнаружили труп гражданина Китая. По данным некоторых СМИ, на иностранца напали трое неизвестных, одетых в черные штаны и армейские берцы. Позже в полиции опровергли эту информацию: медики не обнаружили у китайца признаков насильственной смерти.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, о нападениях на перевозчиков денег возле «Москвы» или на территории самого комплекса сообщали до начала 2017 года буквально каждый месяц.

Новый виток

В минувшую среду, 20 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в ТЯК «Москва» произошел конфликт с участием нескольких десятков человек. Поводом стало то, что охрана ТЯК избила одного из местных торговцев — гражданина Таджикистана, после чего он был доставлен в больницу. По разным данным, причиной избиения могли послужить отказ потерпевшего платить по счетам или самовольная перевозка грузов. Столичные власти направили наводить порядок 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии. Задержано около 100 человек, их доставили в ближайшие отделения.

Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил о задержании более 250 мигрантов. По его словам, после конфликта некоторые мигранты направились к больнице №68, куда был госпитализирован пострадавший; его родственников тоже задержали.

Чуть позже СМИ сообщили, что госпитализированный гражданин Таджикистана якобы скончался в больнице. Однако это опровергли в столичной полиции и в посольстве Таджикистана в России. Пресс-секретарь миссии Сарвар Бахти заявил, что пострадавший Навруз Каримов жив, но его состояние расценивается медиками как тяжелое. Сотрудники представительства выехали в больницу. В справочной ГКБ №68 уточнили, что фамилия пострадавшего — Зикиров, и он чувствует себя удовлетворительно.

Полиция возбудила два уголовных дела: по статье 213 УК РФ («Хулиганство») и по статье 116 УК РФ («Побои»). Казалось бы, вопрос исчерпан — но и в четверг в Люблино было неспокойно.

Буря в районе

Утро 21 сентября в Люблино началось тихо, однако после обеда полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели рейд на территории ТЯК «Москва».

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», — сообщили «Ленте.ру» в УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы.

Позже поступила информация о том, что полиция задерживает собравшихся у ТЯК мигрантов и доставляет их в ОВД Юго-Восточного округа. По словам источника в правоохранительных органах, никто из толпы на момент задержания не рассматривался как нарушитель общественного порядка, а действия полиции были направлены на то, чтобы не допустить массовых беспорядков. Судя по опубликованному в сети видео, силовики действовали быстро и решительно.

Мутные мотивы

До сих пор непонятно, что именно спровоцировало волнения у ТЯК «Москва». Версия с избиением торговца остается недоказанной. В частности, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов сообщил «Ленте.ру», что никакого насилия над гражданином Таджикистана со стороны охраны ТЯК не было вообще.

«Вчера, где-то в районе 16-17 часов, один из сотрудников ТЯК «Москва» вышел за территорию рынка. Ему стало плохо, увезли в больницу с подозрением на приступ эпилепсии. Потом сформировалась небольшая группа людей, тоже работающих на рынке. Они выразили предположение, что его кто-то бил. Вышли сотрудники группы безопасности, сказали: "Пусть от инициативной группы будет один представитель, поедем в больницу. Вот уже приехал начальник районного ОВД, если подтвердится подозрение, что били, тут же сформируем дело. Если подозрений нет, то и вопросов нет"», — рассказал Коженов.

По его словам, в итоге никто никуда не поехал. Все разошлись. Однако примерно два часа спустя после инцидента у ТЯК
собралась толпа человек в 200-300 — причем не с рынка. Они ломали ворота, пытались проникнуть на территорию и провоцировали серьезную драку с охраной.

«Приехал ОМОН, оперативно всех успокоил, было задержано 67 человек, основную массу после проверки документов отпустили. На следующий день, 21 сентября, в сети появились информация, что в районе 12 часов у ТЦ "Москва" планируется массовая акция. Поэтому служба безопасности рынка была усилена, стянуты дополнительные силы ОМОНа. Провокаторы собрались где-то к половине третьего, устроили небольшую шумиху, были задержаны четыре человека, остальные разбежались. На месте событий начал работать оперативный штаб, все под контролем», — заключил эксперт.

Каромат Шарипов придерживается другой версии событий.

«Пострадавший сказал, что был избит из-за 400 рублей, которые отказался дать охраннику. Мы давно знали о конфликтах между работниками рынка и охраной. Охранники избивали, вымогали деньги. Там рабские условия работы: человек платит 800-1000 рублей в день за то, что ходит с телегой по рынку, за то, что помогает другим. Себе он оставляет только 200-300 рублей. За месяц таджики зарабатывают в среднем по 20-25 тысяч рублей. При этом нужно заплатить за патент, за проживание, отправить что-то домой, на еду остается тысячи три. Мы планируем провести переговоры с представителями власти, обсудить, что делать дальше. На рынке мигранты находятся в зоне риска. По моим данным, за три года там пострадали 17 человек, но информация об этом не разглашалась», — рассказал Шарипов «Ленте.ру».

Ожидаемый протест

«Обстановка на самом деле в среде мигрантов тревожная, и тому несколько причин. Так получилось, что в сентябре 2017 года все они наложились друг на друга, не хватало только искры. Главный из факторов — экономический. Он как бы состоит из нескольких самостоятельных: во-первых, чтобы там ни говорили власти, но уровень благосостояния россиян продолжает падать. А в сентябре продажи традиционно снижаются — после летних расходов на отпуска и подготовку к школе покупателей мало. Соответственно, падают доходы», — рассказал «Ленте.ру» на анонимной основе аналитик одной из силовых структур.

По словам эксперта, второй фактор усиления недовольства — введение новых контрольно-кассовых аппаратов. Торговцы пока не научились их обманывать, а потому идут на риск и не пробивают чеки (как вариант — используют старые машинки). Но осень — пора проверяющих, а значит, и незапланированных трат. Наконец, никто не отменял поборы полиции, а раз в месяц на многих мигрантов еще и официально накладывают штраф — например, за распитие спиртного в общественном месте. Торговцы платят охране торгового центра, чтобы не мешали работать. Платят землякам — чтобы не мешали жить и работать. А еще надо платить за патент, койку, еду — и на фоне всего этого отсылать деньги домой. По данным специалиста, в среднем каждый мигрант получает в месяц около 30 тысяч рублей плюс пять-семь тысяч случайного заработка. Но после таких расходов на жизнь остается всего ничего.

«Многие косвенные признаки заставляют предположить, что кто-то пытается реализовать негативный сценарий "раскачивания лодки". Скорость распространения слухов в мигрантской среде, умелое преподнесение специально подобранных фактов, молниеносное информирование и искусственное нагнетание истерии, что мы увидели только за одни сутки, практически не оставляют места другому варианту. И особо хочу отметить: безумно непрофессиональная реакция как правоохранителей, так и местных властей и лидеров землячества не остановила своевременно вспыхнувшее недовольство. Пока события последних дней закончились массированным рейдом в ТЯК "Москва" с полным его закрытием. По сути, власть дала понять, что будет реагировать жестко. Проблема в том, что вместе с кнутом надо показывать пряник — а в сентябре 2017 пряников не осталось. Только кнут», — заключает собеседник «Ленты.ру».

* * *

После конфликта 20 сентября все внимание столичных правоохранительных органов приковано к двум точкам на карте столицы — ТЯК «Москва» и рынку «Садовод». Они находятся в относительной близости, и, по словам специалистов, вдруг выяснилось, что оба практически выпали из поля зрения полиции. Местные жители сообщили корреспонденту «Ленты.ру», что патрули и участковые сюда просто не заходят, а за порядком следят сотрудники ЧОПа и сами продавцы. Причем их понимание порядка категорически не устраивает москвичей — но все попытки привлечь внимание властей к этим торговым комплексам успехом не увенчались. Поэтому жители юга-востока столицы надеются, что сейчас все изменится.

А между тем в памяти москвичей еще свеж пример Бирюлево: 13 октября 2013 года местные жители устроили там погром. Пострадали мигранты, работавшие на овощной базе. Поводом послужило убийство Егора Щербакова у подъезда дома в Востряковском проезде Орханом Зейналовым. Полиция не сумела предотвратить столкновения. И нынешняя жесткая реакция властей на бунтующих мигрантов в Люблино показывает, что власти тоже помнят о Бирюлево.

Мария Фролова
Игорь Надеждин
Алексей Стейнерт

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