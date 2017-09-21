Федерация мигрантов заявила о задержании 250 человек после конфликта в Люблино

Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов заявил о задержании более 250 мигрантов у столичного торгового центра «Москва» после конфликта из-за избиения охранником гражданина Таджикистана. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает «Интерфакс».

По словам Шарипова, после конфликта некоторые его участники направились к больнице №68, куда был госпитализирован пострадавший гражданин Таджикистана. Его родственников тоже задержали.

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Ранее стало известно, что вечером во вторник, 20 сентября, возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев. Якобы он неоднократно не оплачивал счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами.