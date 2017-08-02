Появилось видео побоища с участием десятков мигрантов в Новой Москве

Видео: Телеканал 360 / YouTube

Телеканал «360» опубликовал на YouTube видео драки с участием примерно 40 рабочих-мигрантов. Потасовка произошла 1 августа на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга», расположенного в Новой Москве близ района Южное Бутово.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили информацию о шести пострадавших, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что участниками драки стали уроженцы Узбекистана и Армении. По данным РЕН ТВ, конфликт вспыхнул из-за того, что одна бригада бросала мусор с крыши здания, а другую эти действия возмутили. Сначала строители оскорбляли друг друга, потом сошлись в рукопашной, а после взялись за тяжелые инструменты — лопаты, кувалды, молотки — и подручные средства.