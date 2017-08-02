Почти полсотни мигрантов избили друг друга кувалдами и лопатами в Новой Москве

Около 40 рабочих-мигрантов учинили массовую драку на стройплощадке жилого комплекса «Бунинские луга» в поселке Коммунарка (Новая Москва). Они били друг друга лопатами, молотками, кувалдами и железной арматурой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в среду, 2 августа.

Потасовка между двумя строительными бригадами произошла накануне днем. Собеседник агентства уточнил, что участники драки — уроженцы Узбекистана и Армении.

Как отмечает РЕН ТВ, ссора между рабочими вспыхнула из-за того, что одна бригада бросала мусор с крыши здания, а другую эти действия возмутили. Сначала строители оскорбляли друг друга, потом сошлись в рукопашной, а после взялись за тяжелые инструменты и подручные средства.

В итоге пострадали шесть человек. Полиция возбудила уголовное дело.

В феврале сообщалось о массовой драке на северо-востоке Москвы, в которой участвовали около 10 человек. Трое из них обратились за помощью к медикам. В ноябре 2016 года конфликт с участием нескольких десятков человек разгорелся на площади Киевского вокзала столицы.