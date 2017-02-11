На северо-востоке Москвы произошла массовая драка

На северо-востоке Москвы произошла массовая потасовка, в результате которой три человека обратились за помощью к медикам. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«В районе дома 91 на проспекте Мира между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. По предварительным данным, три участника конфликта обратились за помощью в медицинские учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности граждан, скрывшихся с места происшествия», — пояснил представитель столичной полиции.

По информации РЕН ТВ, в драке участвовали около 10 человек. Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах рассказал, что участников было больше. По данным агентства, инцидент произошел у станции метро «Рижская».