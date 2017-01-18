Сотрудники секретариата Ольги Голодец стали участниками массовой драки в Москве

Сотрудники секретариата вице-премьера России Ольги Голодец и ее помощники стали участниками драки во время новогоднего корпоратива. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, инцидент произошел во время новогодних каникул.

По его словам, чиновники решили отметить новогодние праздники в караоке-баре на Пушечной улице и за свой счет забронировали столики. Во время застолья участники вечеринки вышли покурить. Перед входом у них возник словесный конфликт с другими посетителями, также стоявшими на улице. Перебранка переросла в драку, разнимать которую пришлось охране заведения. В результате двое мужчин из аппарата вице-премьера получили незначительные травмы. Они и написали заявление в полицию.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка, устанавливаются все участники инцидента, сообщил собеседник. Процессуальное решение пока не принято.

Пресс-секретарь Ольги Голодец Иван Слепцов от комментариев по данному факту воздержался, подчеркнув, что корпоративы в аппарате не проводятся, а о самой драке ему ничего не известно.

В ГУ МВД по Москве «Ленте.ру» не удалось получить оперативный комментарий.

Ольга Голодец работает на посту вице-премьера правительства РФ с мая 2012 года. Курирует социальный блок. Ранее — заместитель мэра Москвы по социальным вопросам (2011-2012), заместитель мэра Москвы по вопросам здравоохранения и образования (2010-2011), глава совета директоров страховой компании «Согласие» (2008-2010), заместитель гендиректора ГМК «Норильский никель» по персоналу (2001-2008), заместитель губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа по социальным вопросам (2001). Кандидат экономических наук (1990).