Несколько человек обратились к медикам после ночной драки на Страстном

Драка между двумя группами людей произошла в центре Москвы в ночь на 26 января. Несколько человек пострадали. Об этом со ссылкой на столичное ГУ МВД сообщает РИА Новости.

Потасовка между двумя группами людей произошла в районе дома 8А по Страстному бульвару (в здании расположен круглосуточный магазин, несколько ресторанов и клубов). Сколько именно человек в ней участвовали неизвестно, однако собеседник агентства сообщил, что речь не идет о массовой драке. Причины конфликта пока не выяснены. Телеканал «360» уточняет, что драка была примерно в час ночи.

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Точное число пострадавших неизвестно. РИА Новости сообщает о троих обратившихся за медицинской помощью, по информации «360», госпитализированы пятеро.

«Говорит Москва» сообщает, что по факту случившегося проводится проверка.