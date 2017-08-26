Помять и простить

Гибель известного спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева в результате схватки один на один взволновала миллионы. Не все отнеслись к трагедии как к жестокому убийству. Нашлись и те, кто возлагает часть ответственности на погибшего: дескать, сам согласился на «дуэль». На кадрах, опубликованных в сети, видно, что Драчев и его оппонент с голыми торсами, как на ринге, сражаются друг с другом, им никто не мешает. «Лента.ру» узнала у сведущих людей, как сегодня принято выяснять отношения по-мужски.

В начале было слово

«Нужно ли было именитому спортсмену лезть в драку?» — при обсуждении в социальных сетях хабаровской трагедии у клуба «Галерея» этот вопрос возникает чаще всего. Известно, что конфликт вызвали опрометчиво сказанные обидные слова — кто и кому их сказал, обещали выяснить следователи.

Случай в Хабаровске — не единичный. Поединки чести (не с такими трагическими последствиями, конечно) сегодня в моде. Дерутся фанаты за престиж своих клубов, менеджеры из-за острот в корпоративных чатах, мужья — за оскорбленных супруг и так далее. А закон смотрит на расквашенные носы, синяки и кровоподтеки сквозь пальцы — статья о побоях (116 УК РФ) была в прошлом году частично декриминализирована. За мордобой без отягчающих — административный штраф, в крайнем случае 15 суток ареста.

Околофутбола

Фанаты — искушенный народ по части драк. Их «ритуалы» незаконных схваток считаются эталонными. Их традициями руководствуются частенько и перед побоищами на почве личной неприязни.

Дмитрий, 33 года, предприниматель, болельщик.

«Рубка проводится в стороне от любопытных глаз. Мы часто собирались в лесу с оппонентами. Естественно, с ними была предварительная договоренность. При драке были люди от каждой стороны (что-то типа рефери), если они вставали над своим бойцом — избиение прекращалось, это закон. Можно и самому сесть на ж..., но тогда и сам уже лезть права не имеешь. Не принято бить в пах. Не принято делать болевые приемы, которые могут повредить конечность. У нас не было принято долбить потерявшего ориентир соперника, молотить обмякшее тело — попросту неинтересно. Визуально всегда осматривали руки соперников. Если что-то замечали — у меня для таких случаев в машине всегда был с собой травмат или баллон перцовый».

Фото: Анна Соловьева / РИА Новости

Почему топлес?

Личная неприязнь между фанатами — понятие весьма условное, поэтому ненавистью в их разборках не пахнет, часто это своеобразное развлечение. Другое дело, когда у мужчин возникает непреодолимое желание покалечить соперника, сдобренное ненавистью. Так часто бывает в ночных клубах: молодые люди стремятся самоутвердиться перед девушками и не ударить в грязь лицом перед друзьями.

Михаил, 37 лет, менеджер, завсегдатай ночных клубов, участник подпольных любительских боев.

«Исходя из практики, не принято подстрекать к драке парня, который находится с женой в клубе без своей компании. Были случаи, когда парни закрывали глаза на некрасивые слова поддатого придурка после того, как его спутница просила не бить его: слово дамы для воспитанного человека — закон. Был случай, когда вписался за мужика в электричке казанского направления: его пытался «на раз» (один на один — прим. «Ленты.ру») в тамбур вывести какой-то крепыш. Подстрекатель был в компании, а мужик с сыном ехал. Даже попытка унизить, избить отца на глазах ребенка — верх скотства. Пришлось поучить ребят. Доводилось выяснять отношения с приятелем — я переспал с его девушкой. Он забил стрелку, я не мог отказаться. Он был слабее меня, но не робкого десятка. Я просто терпел его удары — он это понял и быстро перестал бить».

Юрий Власко Кадр: Издательский дом Информ Полис / YouTube 1 /3

У Михаила своя точка зрения на трагедию Андрея Драчева в Хабаровске.

«Сначала писали, что спортсмена вроде как неожиданно начали бить. А потом видео появилось, где он и его оппонент голые по пояс. И это меняет дело. Голый торс — подготовка к поединку. Ты снимаешь футболку — значит, принимаешь вызов или сам вызываешь на бой. Мало того, это одновременно декларация того, что бой будет честным — дескать, у меня нет г...на (в данном случае имеется в виду нож, палка, кастет и прочее — прим. «Ленты.ру»). Еще культуристы часто демонстрируют свое тело в качестве устрашения».

По его мнению, если принимаешь бой — будь готов к самым печальным последствиям.

«Я сам был в ситуации, схожей с той, в какую угодил погибший парень. Я тогда был нетрезв, вышел "поговорить" и получил от подготовленного противника в тыкву. Мало того, когда меня вырубили и соперник ушел из круга, мне еще от зрителей прилетело. Неприятно было, обидно. Но никого наутро, кроме себя, не винил — нельзя с таким, как у меня, характером напиваться. Это был урок, слава богу, выжил».

Как нарваться на дуэль в тюрьме

В колонии отстоять свою правоту с помощью кулаков задача еще более сложная.

Андрей, 40 лет, бывший оперативный сотрудник МВД, отбывавший срок за рукоприкладство в отношении задержанного.

«Какая бы зона ни была — "красная", "белая", да хоть "зеленая" — драка под запретом. Мордобой всегда рискует приобрести характер массовых беспорядков с такими последствиями, как вызов фсиновского спецназа. А за въезд группы быстрого реагирования в зону "кума" (начальника колонии) по головке руководство не погладит. Все это однозначно негативно скажется на арестантах — никаких поблажек, а на запрещенку в передачках с воли можно смело крест поставить», — объясняет бывший осужденный почему нельзя.

«Порамсили два заключенных — не сошлись в чем-то, кто-то не выполнил обещание, например, или выставил в дурном свете арестанта, — продолжает собеседник. — С этой проблемой идут к смотрящему — сейчас среди них все больше дагестанцев и чеченцев, большинство — спортсмены. Сначала выслушивают одного, потом — второго. Решают, кто прав, и дают возможность пострадавшей стороне ударить виновника. Причем нередко даже крупные ребята терпят от слабых — такой порядок. В редких случаях позволяют подраться в закрытой от посторонних глаз части колонии. Но после этого тема считается закрытой, и если один из оппонентов в дальнейшем припомнит предмет уже решенного таким образом спора — последует наказание, и за арестантом закрепится слава интригана. А это очень дурная репутация».

Еще одна распространенная причина личных поединков — неосторожное слово. Сказать что-то о матери, о сексуальной ориентации, обвинить в предательстве или послать на... — большая глупость в колонии. Понятное дело, если речь идет о товарищах в шутейном разговоре, этому не придадут значения. Но если спустить это, рано или поздно заключенного шлепнут половой тряпкой по лицу, и он станет никем. Если же на месте ответить, например, ударом, короткой сцепкой — это нормально. Хотя потом могут выставить счет за неудобства — например, блок сигарет для братвы.

Массовая драка в тюрьме Чикаго Кадр: Dea Show / YouTube

Двое базарят — третий не лезет

Александр по прозвищу Бубен, он же Кац, выпускник известной в Москве спортивной школы, бывший фанат, действующий сотрудник одного из силовых ведомств. Считает, что классический принцип честной драки — предоставить соперникам равные шансы.

«Борьба многое мне дала в жизни, учитывая, что я был и остаюсь большим любителем драки. Но, подчеркиваю, честной. А сегодня это большая редкость. Да и раньше нарушали этот закон дуэли. В деревне, где я летом гостил, всех месили толпой. И нас с парнями по одному вылавливали, и я с братвой обидчиков мутузил. Сто раз в отношении меня нарушали это правило. Вот пример. Идем с приятелями втроем. Обрызгала нас машина, я сделал замечание, что нужно ездить культурнее. Выходят из салона два кавказца. Один, чувствую, борцуха. Тут подтянулись еще человек пять из “Жемчужины Востока” (кабак там рядом был), из названия понятно, что не за нас народ заступаться подскочил. Я предложил раз на раз решить до “сдаюсь”, молодой кавказец вызов принял. Но вперед вызвался дружок мой, что помоложе. И напрасно, борцуха его быстро уделал: перевернул, навтыкал по голове, наш сдался. Потом он мне предложил. А я всегда “за”. И тут зеркальная ситуация — я проход в ноги его останавливаю, перебрасываю через себя, руку забираю, блокирую. И начинаю [бить] по голове, по почкам. Он захрипел что-то на своем. Тут же меня толпа его соплеменников снесла. Теперь он сверху и долбит меня по лицу. Тогда уже мои вмешались».

«Время чмошников»

Александр сегодня, по собственному признанию, легко может извиниться перед агрессивным человеком, даже если тот неправ. «Так здоровее будешь. Сегодня люди не чтят традиций поединка», — говорит он. В последней драке он был один, соперников — трое. «У одного из них заточка была, чиркнул мне по подбородку. Совсем ребята отморозились. Ведь раньше было не обидно даже перед корешами пробздеть, позорно зрителем остаться было. А сегодня все хотят победителями быть любой ценой. Время чмошников, что скажешь».

«Но однажды я лишился части уха, проявив, как я считаю, вежливость. В баре мужик поддатый с женщиной шел, я посторонился со словами “проходи, пьяным у нас дорога”. Тот начал с ходу руками махать, целясь мне в лицо. Выкинул его на улицу, говорю, мол, хорош, давай разойдемся (мне 20 было, он на десять лет старше). Он ни в какую, вцепился в меня. И в этот момент, когда мы согнулись оба в борьбе, баба его мне в горло ударила ногой. Шпилька сапога проткнула мне горло, кровь пошла. Я оттолкнул ее, а в этот момент он укусил меня за ухо! Я сделал удушающий, он вроде обмяк, разжал зубы. Не знал я тогда, что он воздуха хапанул, а вместе со вздохом и часть уха моего проглотил».

Бубен знаком и с армейскими, а вернее сказать, с флотскими поединками. Служил он в морской пехоте.

«Там с бобром (так называют новобранцев в МП — прим. «Ленты.ру») у дембелей разговор короткий. Но я считал, что со мной так нельзя, потому что в армию пошел добровольно, имея милицейское звание лейтенант. Они и по годам младше меня были. Не знал я, что такое б..ство может происходить в частях элитных — решили втроем меня, непокорного, отоварить. Вот я их и положил всех, разом».

Бубен смотрел видео хабаровской драки и считает, что боец ММА поступил с пауэрлифтером жестоко. «Базара нет, драка была один на один, но на черта это добивалово. Он уже показал, что крутой, когда ударил с вертушки. А добивать зачем человека, который сознание потерял?» — говорит он.

Мнение авторов, приведенное в тексте, может не совпадать с позицией редакции. «Лента.ру» напоминает об уголовной и административной ответственности за причинение телесных повреждений.