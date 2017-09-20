Силовые структуры
 

В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца

Перейти в «Мою Ленту»

Возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел конфликт с участием нескольких десятков человек. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, подобие массовых беспорядков началось около 21:00. Поводом для них стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, он был доставлен в больницу.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что торговец неоднократно не оплачивал счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции. Задержаны около 100 человек, они доставлены в ближайшие отделения.

К ТЦ продолжает прибывать народ, на место выдвинулся ОМОН Росгвардии. Дежурит полиция. Решается вопрос о начале доследственной проверки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Появилось видео побоища с участием десятков мигрантов в Новой Москве
Почти полсотни мигрантов избили друг друга кувалдами и лопатами в Новой Москве
Рабочие с Украины и из Азии устроили поножовщину на стройке фитнес-центра
Последние новости
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным
ФРС США начнет с октября сокращать активы на своем балансе
Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0119 сентября

«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»

Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
13:40Сегодня

Избивший Ляскина трубой рассказал об инсценировке нападения за 150 тысяч

21:09Сегодня

Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами

12:56Сегодня

Туляка уличили в подготовке тройного убийства слуг закона ради мести за дочь

Силовые структуры14:1519 сентября

Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям

Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
16:40Сегодня

Москалькова рассказала о розыске пропавших без вести в Чечне

07:45Сегодня

Мечты о республике от Урала до Тихого океана кончились для ангарчанина дурдомом

17:34Сегодня

Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах

Силовые структуры00:01Сегодня

Страх и ненависть на могилах

Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
13:26Сегодня

Задержанные после поджогов из-за «Матильды» признались в содеянном

11:18Сегодня

Торговлю наркотиками в России призвали вернуть на улицы

14:30Сегодня

Опубликовано видео задержания лидера «Христианского государства» Калинина

Россия
Тень отца народов
Кто и зачем поднял Сталина из могилы
Добро пожаловать в бурлеск
Мир перьев, стразов и кисточек на сосках
Студентов-медиков осудили по статье из «пакета Яровой»
У московского дворника украли два миллиона рублей
Священника из Сургута оштрафовали на тысячу рублей за пьяный дебош
Бабье лето задержится в Москве до конца сентября
Заявление Поклонской о задержании Калинина назвали «самой смешной новостью дня»
Все материалы
Мир
Русские идут
Морган Фриман и бывший главный разведчик ищут доказательства войны России и США
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Иран пообещал не нарушать ядерную сделку первым
Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным
Пенс и Порошенко вышли из зала перед выступлением Лаврова в ООН
Немецких избирателей завалили письмами с требованиями не ходить на выборы
Словацкий парламент заинтересовался финансированием президентской кампании Киски
Все материалы
Бывший СССР
Беспредельный Qazaqstan
Казахским националистам не нравится кириллица, но приглянулись российские земли
Порошенко заявил о необходимости «опереться на миротворческое плечо ООН»
СМИ рассказали о формировании на Украине частных армий из ветеранов АТО
В Казахстане осудили воевавшего на стороне ополченцев Донбасса местного жителя
Украина запретила российский учебник по английскому из-за «прославления Сталина»
Лукашенко пояснил отсутствие Путина на учениях «Запад-2017» в Белоруссии
Приезжий из Киргизии нацарапал «Нуртилек» на мемориале Линкольна в Вашингтоне
Все материалы
Финансы
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Китай убивает биткоин
Криптовалюта обвалилась и рискует схлопнуться
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
ФРС США начнет с октября сокращать активы на своем балансе
Московский Межтопэнергобанк признан банкротом
Все материалы
Бизнес
«Фармпроизводителям нужно перестраивать модель бизнеса»
Гендиректор BIOCAD Дмитрий Морозов о перспективах российского рынка лекарств
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Новый русский
Кто ты в России 2037 года?
Структуру «Донстроя» заподозрили в скором банкротстве
Дворкович пообещал оставить «Почту России» без господдержки
Путин поручит кабмину подумать над переносом сроков внедрения онлайн-касс
«МегаФон» запустил IT-решение по учету ресурсов ЖКХ
Все материалы
Силовые структуры
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Мимо: «Аллигатор» дал залп по зрителям
Боевой вертолет по ошибке пустил ракеты в людей под Петербургом
Страх и ненависть на могилах
Зачем русские, кавказцы и азиаты устроили бойню на Хованском кладбище
Болгария выдала России обвиняемую по делу о похищении ребенка сектантами
В Москве задержаны 100 участников конфликта из-за избиения охранником торговца
Москалькова рассказала о розыске пропавших без вести в Чечне
Присяжные сочли членов «банды амазонок» виновными в 10 убийствах
Все материалы
Наука и техника
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Двигатели Blue OriginВеселые поминки
Россия шантажирует США ракетными двигателями и пугает Китаем
Apple удалила из iOS 11 заявленные функции
Найдена самая близкая к Земле двойная черная дыра
Тим Кук назвал «разумной» цену iPhone X
Доказано спонтанное зарождение жизни
Все материалы
Спорт
Массимо Каррера«Вы специально так делаете?»
Кто убивает «Спартак»
«Реал» оценил своего нападающего в миллиард евро
Названы дата и место проведения финала Лиги чемпионов-2018/2019
Умер боксер Джейк ЛаМотта по прозвищу Бронксский бык
Желающая мести принцесса Иордании решила поискать коррупцию в ФИФА
Бубка ответил на обвинения в коррупции
СМИ сообщили о намерении жены Шумахера лечить его в США
Все материалы
Культура
Менстру-акция
Что феминистки выдают за искусство
Грязное, голое и колючее
Женское тело на фестивале Tanz im August
«Кольчугу и легинсы не смогу носить еще очень долго»
Чем жил Ричард Мэдден между «Игрой престолов» и новым сериалом по Филипу К. Дику
Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках фильма
Дом кино передумал открывать сезон «Матильдой»
В мультсериале «Пчелка Майя» обнаружили рисунок пениса
Все материалы
Интернет и СМИ
Павел ДуровТретий лишний: братья Дуровы против экс-сотрудника «ВКонтакте»
Приставания Дурова к жене работника обернулись иском на 100 миллионов рублей
У стен есть уши
Кто создал самую мощную интернет-цензуру в мире
Карманный патриот
Китайцев покупают и превращают в покорную интернет-армию
«Би-би-си» объяснила появление флага России в статье о террористах
Звезда КВН рассказал о силе шуток про Путина
Дуров развеял миф о своем паспорте
Блогер из «Немагии» стал подозреваемым по делу о клевете на Тинькова
Все материалы
Ценности
Бочком с язычком
Что творили на Лондонской неделе моды дизайнеры и их гости
Майкл Корс предложил сумки для сторонниц альтернативной культуры в офисе
Estee Lauder выпустил тональный крем для образа «без макияжа»
Studio F.A. Porsche создала суперъяхту с подачи российского дизайнера
Россиянам предложили полуметровую скульптуру льва из черного хрусталя
Шведы предложили парфюмерию с запахом кокоса и марихуаны
Reebok в Кузьминках призовет москвичей стать людьми
Все материалы
Путешествия
Kissing – Petting – Fucking
Самый сексуальный маршрут Европы
Пирог для патриота
Где готовят самые русские десерты в мире
Названы самые популярные у российских туристов города СНГ
Названы главные причины недовольства туристов Крымом
Российские туроператоры отказались от полетов на Кубу из-за «Ирмы»
Определены самые дешевые направления перелетов в октябре
Россиянин купил путевку в Сочи за 436 рублей
Все материалы
Из жизни
В рот не лезет
Что бывает, когда амстердамский повар использует еду не по назначению
«У людей текла кровь, все кричали»
Обнаженная модель попала в египетскую тюрьму за танец в храме
«Могу позволить себе больше, чем в России»
История жителя тульской глубинки, уехавшего на Бали и отказавшегося возвращаться
Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза
Беженка из Ирака вернула берлинской пенсионерке забытые 14 тысяч евро
Прокуратура Женевы нашла спустивших в унитаз 100 тысяч евро женщин
Меланию Трамп возмутило ее фото в рекламе хорватских курсов английского языка
Все материалы
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Тест-драйв самого мощного Kia Soul
Длительный тест 204-сильного кроссовера: итоги и сравнение с обычной версией
8 фактов про новый LC Prado
Все, что нужно знать о посвежевшем внедорожнике Toyota прямой сейчас
10 величайших автомобилей Германии
Немецкие автомобили, творившие автомобильную историю
Прогнивший прототип ВАЗ-2110 оценили в 250 тысяч рублей
Hyundai назвала немецкие технологии «глупыми»
Появилась фотография интерьера нового вседорожника Audi
Все материалы
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы