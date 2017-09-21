Силовые структуры
 

Полиция опровергла информацию о смерти избитого у ТЦ «Москва» мигранта

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В столичной полиции опровергли информацию о смерти 27-летнего гражданина Таджикистана, избитого 20 сентября возле торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили «Ленте.ру» в главке МВД по Москве.

«Информация о смерти гражданина Таджикистана не соответствует действительности. Он жив, и находится в больнице», — сказал собеседник издания.

Это же подтвердили и в посольстве Таджикистана в РФ — пресс-секретарь миссии Сарвар Бахти заявил, что пострадавший Навруз Каримов жив, но его состояние расценивается медиками, как тяжелое. Сотрудники представительства выехали в больницу, где находится пострадавший.

Ранее 21 сентября «Интерфакс» со ссылкой на средства массовой информации Таджикистана сообщил о смерти мигранта, избитого охраной торгового центра «Москва». При этом агентство уточняет, что информацию о смерти работавшего в Москве мужчины подтвердили источники в правоохранительных органах республики.

«Погибший был избит за то, что без разрешения охранников центра перевозил грузы с одного места в другое. По данным источника, один из избивших до смерти таджика охранник взят под стражу, и в ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело», — передает агентство «Азия-плюс».

Вечером 20 сентября на Тихорецком бульваре прошли массовые волнения с участием работников ТЦ «Москва» — граждан Таджикистана — и сотрудников ЧОПа. Поводом послужила информация об избиении 27-летнего грузчика. Патрульные столичной полиции и бойцы Росгвардии в течение ночи задержали более 200 человек, в основном — мигрантов.

Торговый центр «Москва» в четверг, 21 сентября, с утра работает в обычном режиме.

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