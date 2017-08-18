МВД передало в суд дело о массовой драке на Хованском кладбище в Москве

МВД направило в Щербинский суд Москвы уголовное дело в отношении группы гастарбайтеров, участвовавших в массовой драке на Хованском кладбище столицы 14 мая 2016 года. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В ходе следствия установлено, что приезжие из ближнего зарубежья по предварительному сговору совершили хулиганские действия. Они, по сообщению МВД, «с применением предметов, используемых в качестве оружия, нанесли травмы гражданам и повредили несколько припаркованных автомобилей».

Им вменяется хулиганство, умышленное причинение легкого вредя здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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28 марта Следственный комитет сообщил о завершении расследования своего уголовного дела, также возбужденного после погрома на Хованском кладбище. По нему проходят начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший полицейский Никита Мошенко, организатор массовых беспорядков Александр Бочарников и еще 13 человек. Они обвиняются по более тяжким статьям УК: о массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышении должностных полномочий.

По версии СК, обвиняемые организовали вооруженное столкновение с трудовыми мигрантами из Таджикистана, чтобы силой вытеснить их с территории.

14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести.