Сбежавший фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище доставлен в Москву

В Москву доставлен находившийся в международном розыске Владимир Белов, проходящий по уголовному делу о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

17-й фигурант дела был этапирован в столицу 25 мая и помещен в следственный изолятор.

Белов скрывался на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает ростовское издание DonDay. По его данным, он был задержан в городе Донецке Ростовской области 5 мая.

«Белов был задержан при попытке пересечения границы, он пытался проникнуть в Россию», — рассказал изданию анонимный источник.

Следствие считает его активным участником массовых беспорядков на кладбище, случившихся 14 мая 2016 года. Белов из организации «Здоровая нация», сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

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28 марта СК объявил о завершении расследования по этому делу. По нему проходят 16 человек, среди них начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 «Ритуал» Юрий Чабуев, бывший сотрудник полиции Никита Мошенко, организатор массовых беспорядков Александр Бочарников.

В настоящее время фигуранты вместе со своими защитниками знакомятся с материалами уголовного дела. По версии следствия, они пытались силой вытеснить трудовых мигрантов из Таджикистана с территории кладбища, с тем, чтобы самим получать многомиллионные доходы от ритуального бизнеса.

Следствие устанавливает местонахождение еще четырех участников беспорядков, которые скрылись: Георгия Макарьева, Адама Батаева, Шахмохмада Шаптуркаева и Файзали Махмадиерова. Всем им заочно предъявлено обвинение.

14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести.