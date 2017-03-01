В обвинение по делу о драке на Хованском кладбище включат массовые беспорядки

В состав окончательной редакции обвинительного заключения по делу о драке на Хованском кладбище будет включена статья о массовых беспорядках. Об этом на коллегии московского главка СКР заявил его руководитель Александр Дрыманов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Обвинение 16 фигурантам дела в этой редакции будет предъявлено в ближайшее время, подчеркнул он.

По этому уголовному делу было допрошено более 250 свидетелей, проведено свыше 300 разноплановых экспертиз, осмотрено более 800 объектов, изъятых с места происшествия.

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До настоящего момента дело расследовалось по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и хулиганстве.

В драке на Хованском кладбище в Москве, произошедшей 14 мая 2016 года, участвовали около 200 человек с огнестрельным оружием, лопатами, кусками арматуры, битами. В ходе конфликта погибли трое граждан Таджикистана. Еще четыре выходца из среднеазиатской республики были госпитализированы в реанимацию. Всего пострадали 26 человек.

Следствие назвало организатором произошедшего бывшего директора кладбища Юрия Чабуева и соучредителя общественной организации «Здоровая нация» Александра Бочарникова (активисты организации участвовали в драке).

В январе 2017 года с них сняли обвинение в организации убийства. Все расследование по обвинению в убийстве на Хованском кладбище вынесут в отдельное производство, которое ведется в отношении неустановленного лица.