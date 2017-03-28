Завершилось следствие по делу о конфликте на Хованском кладбище

Фигурантам дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище 14 мая 2016 года предъявлено окончательное обвинение по нескольким статьям УК РФ. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России (СКР).

«Обвиняемыми по делу проходят начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по району Хамовники Никита Мошенко, организатор массовых беспорядков Александр Бочарников, и еще 13 человек», — сказала Петренко.

В зависимости от роли каждого, им инкриминируются, в частности, статья 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), статья 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

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По версии следствия, обвиняемые организовали массовые беспорядки с целью силового вытеснения трудовых мигрантов - граждан Республики Таджикистан с территории Хованского кладбища города Москвы. В рамках расследования уголовного дела один из фигурантов признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений, уточнила официальный представитель СКР.

14 мая 2016 года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище Москве три человека погибли на месте происшествия и более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести.