Врачи отчитались о состоянии избитого у ТЦ «Москва» мигранта

Пострадавший в результате драки с охранниками возле торгового центра «Москва» гражданин Таджикистана Навруз Зикиров чувствует себя удовлетворительно. Об этом «Интерфакс» сообщили в справочной городской клинической больницы №68.

Утром 21 сентября в столичной полиции опровергли информацию о смерти 27-летнего гражданина Таджикистана, избитого 20 сентября возле ТЦ «Москва». Это же подтвердили и в посольстве Таджикистана в России. Пресс-секретарь дипмиссии Сарвар Бахти заявил, что пострадавший Навруз Каримов жив, но его состояние расценивается медиками как тяжелое.

Ранее 21 сентября «Интерфакс» со ссылкой на средства массовой информации Таджикистана сообщил о смерти мигранта. Агентство уточняло, что информацию о кончине работавшего в Москве мужчины подтвердили источники в правоохранительных органах республики.

Вечером во вторник, 20 сентября, возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных колебалось от 100 до 250 человек.