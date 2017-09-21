Появилось видео разгона мигрантов у ТЦ «Москва»

На YouTube появилось видео разгона мигрантов, собравшихся у торгового центра «Москва». Ранее 21 сентября сообщалось, что полиция начала массово задерживать собравшихся у ТЦ приезжих и доставлять их в различные отделы внутренних дел УВД по Юго-Восточному округу.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах пояснил, что никто из задержанных пока не рассматривается как нарушитель общественного порядка. Действия полиции направлены на то, чтобы рассеять собравшуюся толпу (ее численность оценивается примерно в 200 человек) и не допустить столкновений и массовых беспорядков.