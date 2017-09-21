В полиции заявили о рейде против нелегальной миграции в ТЦ «Москва»

Полицейские при поддержке бойцов Росгвардии проводят рейд на территории ТЦ «Москва». Об этом в четверг, 21 сентября, «Ленте.ру» сообщили в УВД по Юго-Восточному административному округу.

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», — сказал источник.

Ранее 21 сентября в пресс-службе московского главка МВД сообщили о возбуждении двух уголовных дел после массовой драки у торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино. Одно дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), второе дело —по статье 116 УК РФ («Побои») по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, его избили охранники торгового центра. Известно, что пострадавший — уроженец Таджикистана.

Вечером в среду возле торгового центра «Москва» в столичном районе Люблино произошел крупный конфликт. Поводом стало то, что охрана ТЦ избила одного из местных торговцев, якобы неоднократно не оплатившего счета.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных — от 100 до 250 человек.