Полиция начала задержания мигрантов у ТЦ «Москва»

Полиция начала массово задерживать собравшихся у торгового центра «Москва» мигрантов и доставлять их в ОВД Юго-Восточного округа. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, никто из задержанных пока не рассматривается как нарушитель общественного порядка. Действия полиции направлены на то, чтобы разогнать собравшуюся у ТЦ толпу из 200 человек и не допустить массовых беспорядков.

Более 10 человек задержаны, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Ситуация под контролем. Проводятся профилактические мероприятия», — сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее 21 сентября полиция заявила о проведении рейда на территории ТЦ «Москва» при поддержке бойцов Росгвардии.

«В 15 часов торговый центр был закрыт для посетителей, началась проверка на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства», — сказал источник.

МВД сообщило о возбуждении двух уголовных дел после массовой драки у торгового центра в районе Люблино. Одно дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), второе дело —по статье 116 УК РФ («Побои») по факту причинения телесных повреждений мигранту. По предварительным данным, вечером 20 сентября его избили охранники торгового центра за якобы неоднократно неоплаченные счета. Известно, что пострадавший — уроженец Таджикистана.

На место событий прибыл 2-й оперативный полк полиции и ОМОН Росгвардии; сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь столкновение между охранниками и мигрантами. По данным разных источников, число задержанных — от 100 до 250 человек.